Flop Atalanta esonerato Ivan Juric Così in due settimane è cambiata la mappa delle panchine di Serie A

Ivan Juric non è più l’allenatore dell’Atalanta. A comunicare ufficialmente il suo esonero, dato per certo già da ieri, è stata la società stessa attraverso il sito ufficiale. Per il successore del tecnico dei record in nerazzurro Gian Piero Gasperini il campionato era partito discretamente, ma poi ha preso una piega disastrosa. L’ultimo successo in Serie A risale al 21 settembre, sul campo del Torino. Poi una sfilza di pareggi e negli ultimi dieci giorni le due sconfitte patite da Udinese e Sassuolo. L’ultimo 0-3 in casa ha messo la definitiva pietra sulla gestione del tecnico croato. Insostenibile la 13esima posizione in campionato – con all’attivo 2 vittorie, 7 pareggi e due sconfitte – per una squadra che lo scorso anno s’è conquistata sul campo la qualificazione in Champions League. 🔗 Leggi su Open.online