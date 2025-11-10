Flavia Pennetta a New York 10 anni dopo | il trionfo agli US Open rivive su Sky Sport
Un docufilm per rivivere il momento iconico del lancio della racchetta Il racconto della preparazione, delle emozioni e della scelta di lasciare il tennis Interviste esclusive: coach, familiari, avversari e Fabio Fognini Disponibile su Sky e in streaming su NOW dal 12 novembre, con contenuti extra su Sky Sport Insider Dieci anni fa, un boato squarciò l'aria dell'Arthur Ashe Stadium, seguito da. 🔗 Leggi su Digital-news.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
07/11/2010 – Flavia Pennetta batte Coco Vandeweghe: è il punto deciso per il terzo trionfo delle azzurre in Federation Cup di tennis in 5 anni #accaddeoggi - facebook.com Vai su Facebook
"flavia pennetta" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
Flavia Pennetta, dieci anni dal trionfo agli Us Open (quando non esisteva il boom azzurro) - Lei è tornata a New York per ricordare e raccontare quell'impresa oggi che il tennis azzurro domina il mon ... Scrive panorama.it
“Flavia a New York, 10 anni dopo”, il docufilm sul trionfo della Pennetta agli Us Open - Emerge il documentario che torna sulla straordinaria vittoria Slam di una campionessa come la nostra Flavia Pennetta Torino, 10 novembre 2025. Secondo tennisitaliano.it
Flavia Pennetta 10 anni dopo: «A Torino porto la racchetta, io mi sento sempre tennista» - Flavia a New York, 10 anni dopo è una produzione originale di Sky Sport che riporta la tennista brindisina a New York dove nel 2015 ha vinto il suo Slam. Riporta vanityfair.it