Flavia a New York 10 anni dopo Su Sky il docufilm che celebra Pennetta

Il boato, il sorriso, e una racchetta lanciata in aria. Fotografie di un racconto indelebile che tornano a prendere vita nella nuova produzione originale di Sky Sport dedicata a un'icona del nostro tennis: “Flavia a New York, 10 anni dopo”. Il docufilm, realizzato in collaborazione con Intesa Sanpaolo, in onda dal 12 novembre su Sky e in streaming su NOW. Durante una settimana cruciale per la stagione del tennis, con le Nitto ATP Finals di Torino, questo nuovo lavoro editoriale a cura della redazione di Sky Sport celebra un'impresa scolpita nella memoria collettiva: la vittoria di Flavia Pennetta agli US Open 2015, in una storica finale su Roberta Vinci. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Flavia a New York, 10 anni dopo". Su Sky il docufilm che celebra Pennetta

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

L’opera d’arte è l’edificio stesso: la storia del capolavoro brutalista che diventa la nuova casa di Sotheby’s a New York - Il Giornale dell'Arte - X Vai su X

A New York è stato eletto un sindaco di 34 anni, musulmano, figlio di immigrati. Si chiama Zohran #Mamdani e rappresenta una generazione che non ha paura delle proprie differenze. È cresciuto dopo l’11 settembre, in un tempo in cui l’identità era usata com - facebook.com Vai su Facebook

«Flavia a New York, 10 anni dopo», il docufilm di Sky che ricorda il trionfo di Pennetta agli Us Open - A raccontare quella finale del 2015 che ha visto protagoniste due italiane, lei e Roberta Vinci, sono la stessa tennista e le voci di chi le era accanto in quei giorni indimenticabili ... Segnala msn.com

Flavia Pennetta, “A New York 10 anni dopo”: il docufilm Sky Sport celebra la campionessa italiana - Dal 12 novembre su Sky e NOW “Flavia a New York, 10 anni dopo”: il docufilm Sky Sport racconta la vittoria di Flavia Pennetta agli US Open ... Da sportface.it

Flavia Pennetta si emoziona per la sua New York e spinge Jannik Sinner alle Olimpiadi - "Tutti gli sportivi, in fondo, hanno il desiderio di giocare per la medaglia" osserva l’ex campionessa della racchetta. Segnala sportal.it