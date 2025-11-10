Flash mob a sostegno di Bundu Mancato ingresso in Consiglio | Attacco al volere dei cittadini

Oggi alle 17.30 sotto l’atrio del Comune di Massa ci sarà un flash mob a sostegno di Antonella Bundu. A organizzarlo le forze che hanno sostenuto la politica alle consultazioni regionale e che chiedono con forza un posto a sedere nel Consiglio regionale. La protesta a sostegno di Bundu scatterà in tutta la Toscana in occasione dell’insediamento del Consiglio regionale, previsto proprio per la giornata di oggi. "Denunciamo con forza l’ennesima violazione della volontà popolare in Toscana – dicono i sostenitori di Bundu – nonostante la Lega abbia perso oltre 300mila voti, avrà comunque un consigliere nel Consiglio regionale, mentre Toscana Rossa, che ha ottenuto un risultato migliore, sarà esclusa a causa di una legge elettorale profondamente ingiusta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

