Fiumicino riparte il progetto dell’Auditorium del Mare | approvato il primo lotto da 5,9 milioni
Fiumicino, 10 novembre 2025 – Con l’approvazione del progetto esecutivo per la nuova procedura di gara pubblica da parte della Giunta comunale di Fiumicino, dopo un lungo periodo di stop legato a criticità progettuali e alle conflittualità insorte tra Direzione lavori, Stazione appaltante e la ex società appaltatrice, riparte l’iter per il proseguimento della realizzazione del nuovo Auditorium del Mare. L’amministrazione comunale di Fiumicino, a marzo scorso, aveva confermato la volontà di proseguire nei lavori, e il sindaco Mario Baccini è riuscito a ottenere la proroga del finanziamento vinto con il Bando per la riqualificazione delle periferie, scongiurando il rischio di uno stop definitivo alla grande opera, a seguito del fermo dei lavori per la riqualificazione dell’ex Centrale Enel di Fiumicino e la trasformazione in Auditorium del Mare. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
