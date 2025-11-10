Fiuggi gioca pochi euro e ne vince quasi 50 mila in un colpo
La Dea Bendata ha scelto ancora una volta il cuore della Ciociaria Settentrionale come meta privilegiata. Nell’estrazione del SuperEnalotto di sabato 8 novembre, la fortuna ha sorriso a Fiuggi (Frosinone), dove è stato centrato un prezioso "5" da 47.936,84 euro.La schedina vincente è stata. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
