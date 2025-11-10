Fisco | Renzi ' a Landini come è venuto in mente di parlare adesso di patrimoniale?'
Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "Come è venuto in mente a Landini di parlare di patrimoniale in questo momento? Abbiamo Meloni che aumenta la pressione fiscale, lui dice noi la aumentiamo di più. A quel punto la Meloni appare come una statista che blocca l'aumento delle tasse. Come quando aumenta lo stipendio a Brunetta e poi fa finta di bloccarglielo. Tutti noi stiamo giocando la partita con la maglietta pro Giorgia Meloni, basta. Diciamo che è una che sta aumentando le tasse invece di parlare di patrimoniale, Landini la lasci da parte per una volta". Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi a Un giorno da pecora su Rai Radio1. 🔗 Leggi su Iltempo.it
