firenze in concerto il giovane violinista leone pini

Firenze, 10 novembre 2025 - Ha solo 16 anni e vanta già un curriculum da star. Sarà il giovane violinista Leone Pini ad affiancare, nel ruolo di solista, il Complesso Strumentale del Centro di Produzione Musicale della Toscana nel doppio concerto in programma giovedì 13 e venerdì 14 novembre nella Chiesa di San Giorgio e Spirito Santo alla Costa di Firenze. Sul podio salirà il direttore californiano Michael Fennelly. Leone Pini si cimenterà con il “Concerto per violino e orchestra in mi minore op. 64” di Felix Mendelssohn-Bartholdy, un capolavoro per la sua combinazione di virtuosismo e lirismo a firma di quello che la critica ha definito il più classico dei compositori romantici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

