Firenze in concerto il giovane violinista Leone Pini
Firenze, 10 novembre 2025 - Ha solo 16 anni e vanta già un curriculum da star. Sarà il giovane violinista Leone Pini ad affiancare, nel ruolo di solista, il Complesso Strumentale del Centro di Produzione Musicale della Toscana nel doppio concerto in programma giovedì 13 e venerdì 14 novembre nella Chiesa di San Giorgio e Spirito Santo alla Costa di Firenze. Sul podio salirà il direttore californiano Michael Fennelly. Leone Pini si cimenterà con il “Concerto per violino e orchestra in mi minore op. 64” di Felix Mendelssohn-Bartholdy, un capolavoro per la sua combinazione di virtuosismo e lirismo a firma di quello che la critica ha definito il più classico dei compositori romantici. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Davide Friello - Music for Handpan. . Siamo qui a fare le prove alla Villa Medicea di Lilliano a Grassina (Firenze) per il nostro concerto debutto di venerdì 14 novembre!Scriveteci per il vostro posto o visitate il Link nei commenti…le porte aprono alle ore 18:00 c - facebook.com Vai su Facebook
Firenze, concerto del Grand String Trio col violinista Augusto Vismara - Firenze, 28 luglio 2025 – Ultimo appuntamento prima della pausa estiva per il Festival dei concerti della Liuteria Toscana tra '700 e '900. Da lanazione.it
Firenze, doppio concerto del violinista Ilya Grubert - Vincitore dei tre maggiori concorsi internazionali per questo strumento, ol 19 e 20 ottobre sarà solista dell’Orchestra Fiorentina all'Auditorium di Santo Stefano al Ponte Firenze, 17 ottobre 2025 - Lo riporta lanazione.it
Scaletta concerto Vasco Rossi a Firenze, 6 giugno 2025/ Il Blasco ‘raddoppia’ con nuove emozioni - Un raddoppio che renderà felici, questa sera – 6 giugno 2025 – migliaia di fan e appassionati; ... Secondo ilsussidiario.net