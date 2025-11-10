Fine vita sempre più brianzoli scelgono il testamento biologico E nei cinema arriva uno spot con Luciana Littizzetto

Sono sempre di più gli abitanti di Monza e Brianza che scelgono il testamento biologico. Come rendono noto i dati diffusi dall’associazione Luca Coscioni la provincia brianzola è quinta in classifica in Lombardia. E da parte della stessa associazione è appena uscito uno spot che coinvolge la. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

