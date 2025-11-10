Fine vita sempre più brianzoli scelgono il testamento biologico E nei cinema arriva uno spot con Luciana Littizzetto

Monzatoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono sempre di più gli abitanti di Monza e Brianza che scelgono il testamento biologico. Come rendono noto i dati diffusi dall’associazione Luca Coscioni la provincia brianzola è quinta in classifica in Lombardia. E da parte della stessa associazione è appena uscito uno spot che coinvolge la. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Fine vita, la Sardegna è la seconda Regione ad avere una legge. Cosa prevede il testo - Il Consiglio regionale ha votato il testo della maggioranza di campo largo, scritto sulla base di quello ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Fine vita, il caso della 55enne toscana paralizzata: non esiste alcun dispositivo per somministrazione del farmaco letale - Firenze, 13 ottobre 2025 – “I miei tempi non sono quelli della politica e della giustizia, fate presto”. Segnala lanazione.it

FINE VITA/ 7 emendamenti e una opzione chiara: la via della maggioranza per dire no all’eutanasia - E la distanza con l’opposizione aumenta Alla ripresa dei lavori parlamentari sono in molti a chiedersi ... Da ilsussidiario.net

