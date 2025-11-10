Filma il lavoro in mezzo al mare | così la pescatrice Jessica conquista l’Oscar green

Ferrara, 10 novembre 2025 – L’Oscar Green Emilia Romagna 2025, riconoscimento per Campagna Amica va a Jessica Finotelli, di Porto Garibaldi, per la trasparenza nella filiera ittica, dal mare al Mercato Coperto. La cerimonia durante la tre giorni del Villaggio Coldiretti. A Palazzo Re Enzo, nel cuore del Villaggio Coldiretti di Bologna, la cerimonia regionale del concorso promosso da Coldiretti Giovani Impresa. Diverse le categorie del premio, da Coltiviamo Insieme ad Agrinfluencer, Impresa digitale e sostenibile, a + Impresa ed infine a Campagna Amica, categoria nella quale si è classificata al primo posto un’azienda di Portogaribaldi, la società Nilo Zarattini e Clara Bambini, con il riconoscimento a Jessica Finotelli, che nell’ambito delle attività dell’impresa cura la vendita diretta di pesce fresco dell’Adriatico nel Mercato di Campagna Amica Ferrara di Via Montebello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

