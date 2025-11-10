Filippine | 1,4 milioni di persone evacuate a causa secondo tifone
Manila, 10 nov. (Adnkronos) - Il tifone Fung-wong ha provocato inondazioni e frane, ha interrotto l'erogazione di energia elettrica in intere province e ha ucciso almeno quattro persone, tra cui due bambini, prima di allontanarsi dalle Filippine. Circa 1,4 milioni di persone sono state evacuate prima che toccasse terra la scorsa notte, secondo l'Ufficio della Protezione Civile. Il tifone si è abbattuto sulla municipalità costiera di Dinalungan, sull'isola principale di Luzon, con venti fino a 185 kmh e raffiche fino a 230 kmh. Fung-wong segue la scia del tifone Kalmaegi, che ha ucciso quasi 200 persone nella parte centrale dell'arcipelago e cinque in Vietnam. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondisci con queste news
Panico ed emergenza per il super-tifone: milioni di persone evacuate, allerta massima nelle Filippine - leggi -->https://www.teleone.it/2025/11/09/il-super-tifone-fung-wong-filippine-in-emergenza-tra-evacuazioni-di-massa-e-costa-travolta-dal-vento - facebook.com Vai su Facebook
Secondo l'Ufficio della Difesa Civile, quasi 2 milioni di persone sono state colpite dalla devastazione del tifone e circa 560mila sono state sfollate. Il bilancio dei morti sale a 140 - X Vai su X
Filippine, il tifone Fung-wong si abbatte sul Paese: le immagini della devastazione - occidentale delle Filippine, causando la morte di almeno due persone e ... Da msn.com
Filippine, arriva il super tifone Fung-wong evacuate 100mila persone - Il livello di allerta è stato alzato a 5, il massimo. tg.la7.it scrive
Filippine: supertifone colpisce isola più popolosa dell'arcipelago, oltre un milione di sfollati - Un supertifone ha provocato almeno due morti nelle Filippine, mentre oltre un milione di persone sono state evacuate. Segnala it.euronews.com