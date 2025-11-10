Filippine | 1,4 milioni di persone evacuate a causa secondo tifone

Iltempo.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Manila, 10 nov. (Adnkronos) - Il tifone Fung-wong ha provocato inondazioni e frane, ha interrotto l'erogazione di energia elettrica in intere province e ha ucciso almeno quattro persone, tra cui due bambini, prima di allontanarsi dalle Filippine. Circa 1,4 milioni di persone sono state evacuate prima che toccasse terra la scorsa notte, secondo l'Ufficio della Protezione Civile. Il tifone si è abbattuto sulla municipalità costiera di Dinalungan, sull'isola principale di Luzon, con venti fino a 185 kmh e raffiche fino a 230 kmh. Fung-wong segue la scia del tifone Kalmaegi, che ha ucciso quasi 200 persone nella parte centrale dell'arcipelago e cinque in Vietnam. 🔗 Leggi su Iltempo.it

filippine 14 milioni di persone evacuate a causa secondo tifone

© Iltempo.it - Filippine: 1,4 milioni di persone evacuate a causa secondo tifone

Approfondisci con queste news

filippine 14 milioni personeFilippine, il tifone Fung-wong si abbatte sul Paese: le immagini della devastazione - occidentale delle Filippine, causando la morte di almeno due persone e ... Da msn.com

Filippine, arriva il super tifone Fung-wong evacuate 100mila persone - Il livello di allerta è stato alzato a 5, il massimo. tg.la7.it scrive

filippine 14 milioni personeFilippine: supertifone colpisce isola più popolosa dell'arcipelago, oltre un milione di sfollati - Un supertifone ha provocato almeno due morti nelle Filippine, mentre oltre un milione di persone sono state evacuate. Segnala it.euronews.com

Cerca Video su questo argomento: Filippine 14 Milioni Persone