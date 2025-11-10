Fila compra Seven | operazione da oltre 50 milioni

La Fabbrica Italiana Lapis ed Affini, cioè la Fila, storica azienda di matite, ha acquistato Seven, colosso del settore cancelleria e zaini che tra i suoi marchi ha anche Invicta. L'operazione si concluderà con cinque tranche di pagamento per un totale di 53,7 milioni di euro. Nel dettaglio, 26,8 milioni andranno versati alla data del closing per il 51 per cento del capitale, entro il 31 gennaio 2026. Poi la parte restante in altre quattro tranche, con scadenza finale nel dicembre 2028. Il ceo di Fila, Massimo Candela, come riportato da Calcio e Finanza ha affermato: «Oggi la nostra storia centenaria si arricchisce di un nuovo capitolo.

