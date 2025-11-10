Fiesole arriva il film concerto ' Becoming Led Zeppelin'

Firenze, 10 novembre 2025 - Il primo film-concerto autorizzato dai Led Zeppelin che ripercorre la storia creativa, musicale e personale della band, raccontata attraverso le parole degli stessi musicisti. Gli appuntamenti “Cinema & Musica” del Teatro di Fiesole continuano martedì 11 novembre con “Becoming Led Zeppelin”. Inizio ore 21, a introdurre la proiezione saranno il giornalista Benedetto Ferrara e Finaz, chitarrista e voce della Bandabardò. Diretto da Bernard MacMahon (American Epic) e co-sceneggiato e prodotto da Allison McGourty, “Becoming Led Zeppelin” svela un’enorme quantità di filmati rari e inediti sulle performance del gruppo: il risultato è un’esperienza musicale viscerale, che trasporta gli spettatori nelle sale da concerto dei primi tour, accompagnati da commenti intimi ed esclusivi della band, notoriamente riservata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

