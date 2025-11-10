Fiesole arriva il film concerto ' Becoming Led Zeppelin'
Firenze, 10 novembre 2025 - Il primo film-concerto autorizzato dai Led Zeppelin che ripercorre la storia creativa, musicale e personale della band, raccontata attraverso le parole degli stessi musicisti. Gli appuntamenti “Cinema & Musica” del Teatro di Fiesole continuano martedì 11 novembre con “Becoming Led Zeppelin”. Inizio ore 21, a introdurre la proiezione saranno il giornalista Benedetto Ferrara e Finaz, chitarrista e voce della Bandabardò. Diretto da Bernard MacMahon (American Epic) e co-sceneggiato e prodotto da Allison McGourty, “Becoming Led Zeppelin” svela un’enorme quantità di filmati rari e inediti sulle performance del gruppo: il risultato è un’esperienza musicale viscerale, che trasporta gli spettatori nelle sale da concerto dei primi tour, accompagnati da commenti intimi ed esclusivi della band, notoriamente riservata. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
Alla fine la contestazione è arrivata a toccare anche il presidente Rocco Commisso, in varie parti della città. Questo il messaggio emblematico della Fiesole ? Leggi l'articolo completo sui vari striscioni presenti in città https://www.fiorentinanews.com/news/ - facebook.com Vai su Facebook
Il #santo del #22ottobre: Donato di Fiesole. Imprevedibile e misterioso il destino voluto da Dio per Donato di Fiesole: di stirpe irlandese, figlio di nobili genitori cristiani, dopo aver abbandonato giovanissimo nell'816 arriva a Fiesole e viene eletto vescovo dall - X Vai su X
Fiesole, arriva il film concerto 'Becoming Led Zeppelin' - Introducono Finaz della Bandabardò e il giornalista Benedetto Ferrara ... Da msn.com
Enrico Ruggeri al Teatro di Fiesole il 15 novembre - Dagli esordi punk di “Champagne Molotov” al recente album "La caverna di Platone", una carriera segnata da grandi successi che Enrico Ruggeri ripercorrerà nel concerto- Segnala nove.firenze.it
Fiesole, arriva Enrico Ruggeri in concerto con 'Musica e parole' - Dagli esordi punk di “Champagne Molotov” al recente album "La caverna di Platone", una carriera segnata da grandi successi che Enrico Ruggeri ripercorrerà nel conc ... Segnala msn.com