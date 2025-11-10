Fico spunta foto del gozzo da 150.000 euro | ormeggiato in sedime militare a Nisida prima del trasferimento

Roberto Fico Un’imbarcazione da 34 piedi ormeggiata in un sedime militare a Nisida prima del trasferimento a Procida. Antonio Iannone, commissario di Fratelli d’Italia in Campania e viceministro, ha pubblicato sui social la foto di uno “sciallino” del valore stimato tra 150.000 e 500.000 euro lasciando intendere, senza nominarlo, che appartenga all’ex presidente della Camera Roberto Fico. “Indovinate di chi è”, ha scritto Iannone sotto l’immagine del natante, precisando che l’unità “era ormeggiata abusivamente in un sedime militare a Nisida” prima di essere spostata nell’isola flegrea. Il caso era emerso sabato 8 novembre quando il quotidiano Il Tempo aveva riportato le dichiarazioni del deputato Sergio Rastrelli, primo a sollevare la questione. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

