Fico a Benevento Mastella | Nessun problema con coalizione sono semplicemente fuori città

Tempo di lettura: < 1 minuto “In merito alla manifestazione in programma tra poche ore a Benevento con il candidato alla presidenza della Campania Roberto Fico, specifico che la mia assenza non ha nessuna motivazione particolare: sono, per alcune ore, fuori Benevento per ragioni di ordine familiare. Non c’è nessun problema di ordine politico. Semmai quello a Benevento è preesistente alle Regionali e dopo le Regionali dovrà essere affrontato e risolto”, lo spiega in una nota il sindaco di Benevento e leader Noi di Centro, Clemente Mastella. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Fico a Benevento, Mastella: “Nessun problema con coalizione, sono semplicemente fuori città”

Altre letture consigliate

Mastella lancia i candidati: con Fico vinceremo e saremo fondamentali #Benevento - facebook.com Vai su Facebook

Regionali in Campania, Mastella con Fico e Manfredi: «Nostri voti saranno decisivi» - Un democristiano praticante, il padre nobile del campo largo e un cinquestelle dall’indole “mite” ieri erano insieme sul palco del teatro De La Salle a ... Lo riporta ilmattino.it

Regionali, NdC con Fico e Manfredi fa il pieno di fedelissimi e presenta i suoi candidati Pellegrino Mastella e Giovanna Razzano - In un Teatro De La Salle gremito dallo stato maggiore politico e dai fedelissimi di Clemente Mastella, Noi di Centro ha presentato i suoi candidati al Consiglio regionale per la Campania – Pellegrino ... Come scrive ntr24.tv

Mastella carica Fico: “Centro sarà decisivo per vittoria” - Il centro sarà decisivo per portare Fico a Palazzo Santa Lucia". Secondo fremondoweb.com