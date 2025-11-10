Festa di compleanno per la Cantina del conte a Ronchis
“Amici! Siamo giunte a un nuovo traguardo: 9 anni di apertura della Cantina! E chiaramente vorremmo festeggiare insieme a voi, perché è grazie a voi che siamo arrivate fino a qui!!!!”. Due giovani signore, che gestiscono la Cantina del Conte a Ronchis, hanno il giusto entusiasmo per festeggiare. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Se stai cercando lo spazio perfetto per organizzare la festa di compleanno di tuo figlio..il Dipark è il luogo perfetto! Tra i più grandi Family Entertainment Center indoor della Campania, si sviluppa su 2 piani con una superficie di 1200 mq totalmente climatizzata - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, la festa infinita: Conte al compleanno di ADL, i bus scoperti ed un super-regalo - Il day after alla conquista dello Scudetto è semplicemente un intermezzo verso un altro bagno di folla. Si legge su tuttomercatoweb.com
Conte a Ischia per il compleanno di De Laurentis - Antonio Conte è arrivato ad Ischia dove parteciperà alla festa di compleanno del presidente del Napoli Aurelio De Laurentis. Lo riporta ansa.it
Napoli, Conte a Ischia alla festa di compleanno di De Laurentiis: primo incontro dopo la serata Scudetto - Aurelio De Laurentiis ha scelto Ischia per festeggiare il suo settantaseiesimo compleanno, proprio il giorno successivo alla vittoria del quarto Scudetto. Scrive corrieredellosport.it