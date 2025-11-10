Festa degli escursionisti Gaep al rifugio Vincenzo Stoto

Domenica 9 novembre 2025, complice una splendida giornata autunnale, oltre un centinaio tra soci, amici e simpatizzanti del Gaep – Gruppo Alpinisti Escursionisti Piacentini Aps si sono ritrovati presso il Rifugio “Vincenzo Stoto”, a Selva di Ferriere, per la tradizionale Festa degli Escursionisti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

