Ferrari Elkann attacca i piloti dopo il flop di Interlagos | Più unità meno parole

Ilfogliettone.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All’indomani del Gran Premio del Brasile, chiuso con un doppio ritiro che ha azzerato le ambizioni di podio, John Elkann ha tracciato un bilancio netto. “In Formula 1 meccanici e ingegneri hanno fatto il loro lavoro — tra pole position e pit stop precisi — ma il resto non è stato all’altezza”. Parole pesanti, pronunciate il 10 novembre a margine della presentazione dell’accordo tra Stellantis e la Fondazione Milano Cortina 2026. Il numero uno del Cavallino ha difeso il lavoro tecnico svolto a Maranello, sottolineando i progressi evidenti della monoposto, ma ha puntato il dito contro l’atteggiamento dei piloti, invitandoli a “parlare meno e guidare di più”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

ferrari elkann attacca i piloti dopo il flop di interlagos pi249 unit224 meno parole

© Ilfogliettone.it - Ferrari, Elkann attacca i piloti dopo il flop di Interlagos: “Più unità, meno parole”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ferrari elkann attacca pilotiFerrari, Elkann durissimo contro Hamilton e Leclerc: "Pensino a guidare e parlino di meno" - Il numero uno della Rossa attacca i due piloti dopo la domenica da incubo a Interlagos, con il doppio ritiro nel Gp del Brasile: cos'ha detto ... Come scrive corrieredellosport.it

ferrari elkann attacca pilotiIl presidente di Stellantis striglia Charles Leclerc e Lewis Hamilton - John Elkann attacca i piloti della Ferrari Charles Leclerc e Lewis Hamilton dopo il disastroso GP del Brasile, che ha visto fuori entrambe le monoposto della scuderia di Maranello. Scrive tpi.it

John Elkann contro i piloti Ferrari/ “Leclerc e Hamilton pensino a guidare e parlino meno” (10 novembre 2025) - John Elkann contro i piloti Ferrari di Formula 1 dopo il GPBrasile 2025: “Leclerc e Hamilton pensino a guidare e parlino meno”, duro attacco del presidente. Scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Ferrari Elkann Attacca Piloti