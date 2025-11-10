Ferrari Elkann attacca i piloti dopo il flop di Interlagos | Più unità meno parole

All’indomani del Gran Premio del Brasile, chiuso con un doppio ritiro che ha azzerato le ambizioni di podio, John Elkann ha tracciato un bilancio netto. “In Formula 1 meccanici e ingegneri hanno fatto il loro lavoro — tra pole position e pit stop precisi — ma il resto non è stato all’altezza”. Parole pesanti, pronunciate il 10 novembre a margine della presentazione dell’accordo tra Stellantis e la Fondazione Milano Cortina 2026. Il numero uno del Cavallino ha difeso il lavoro tecnico svolto a Maranello, sottolineando i progressi evidenti della monoposto, ma ha puntato il dito contro l’atteggiamento dei piloti, invitandoli a “parlare meno e guidare di più”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Ferrari, Elkann attacca i piloti dopo il flop di Interlagos: “Più unità, meno parole”

