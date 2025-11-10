Ferrara e Ravenna insieme nel segno di Chagall | biglietti ridotti per visitare le mostre

Ferraratoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due grandi città d’arte unite da un unico filo conduttore: Marc Chagall. La Fondazione Ferrara Arte e il Mar – Museo d’Arte della città di Ravenna hanno siglato una convenzione per promuovere in sinergia le mostre che, nell’autunno 2025, rendono omaggio al genio poetico e visionario del maestro. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

ferrara ravenna insieme segno‘Meta-Ferrara’ tra i colori di Stefano Tassi: "La città da trent’anni nel segno dell’Unesco" - La rassegna dall’8 novembre nel Palazzo Ducale, opere per farci riscoprire luoghi che vediamo ogni giorno e che davamo per scontati ... Segnala msn.com

A Ravenna e Ferrara dal 10/4 il secondo Festival OndeSonore - Spettacoli teatrali, concerti, conferenze e lezioni: sono i contenuti dei 25 appuntamenti gratuiti della seconda edizione di "OndeSonore - Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Ferrara Ravenna Insieme Segno