Ferrara e Ravenna insieme nel segno di Chagall | biglietti ridotti per visitare le mostre

Due grandi città d’arte unite da un unico filo conduttore: Marc Chagall. La Fondazione Ferrara Arte e il Mar – Museo d’Arte della città di Ravenna hanno siglato una convenzione per promuovere in sinergia le mostre che, nell’autunno 2025, rendono omaggio al genio poetico e visionario del maestro. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

