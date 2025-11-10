Ferma due anziane per strada e tenta la truffa | Datemi i documenti sono della Procura

Tentata truffa a Roma, uomo blocca due anziane in strada, le chiama per nome e chiede un documento. La figlia di una delle due a Fanpage.it: "Spero che parlarne possa aiutare altre persone a non cadere nella trappola". 🔗 Leggi su Fanpage.it

