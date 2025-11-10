Federico Perrotta e Claudio Insegno portano la comicità di Stanlio&Ollio al teatro di Orsogna

Federico Perrotta e Claudio Insegno portano in scena la verve comica, l’estro e la goffa ingenuità di Stanlio & Ollio sul palco del “Camillo De Nardis” di Orsogna, venerdì 14 novembre, alle ore 21. Lo spettacolo inaugura la nuova stagione di prosa curata da I Guardiani dell’Oca con la direzione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

