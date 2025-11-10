È disponibile la SBC Momenti di Nick Pope (86 OVR), una carta tributo che celebra i momenti migliori del portiere inglese. Hai 7 giorni per completare questa SBC. Il Premio: Momenti Nick Pope (86 OVR). Ruoli: GK (Portiere).. Piede Debole Mosse Abilità: 1 Stella 3 Stelle.. Statistiche chiave (Portiere): Tuffo 85, Presa 87, Rinvio 76, Posizionamento 86, Riflessi 84.. PLUS: Portiere (POR).. PLUS PLUS: Portiere fuori dai pali (POR).. Le 2 Sfide da Completare. La SBC ha un costo ragionevole per un portiere 86 OVR della Premier League, richiedendo una rosa 83 OVR e una rosa 85 OVR con un TOTW. Sfida Valutazione Minima Requisiti Chiave 1 – Premier League 83 OVR Min. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 SBC Momenti: Nick Pope (86 OVR) – Il Gigante della Premier League!