FC 26 Obiettivo Live Flash | Guanto di Sfida Definitivo 4 – RTTK EVO e Pacchetti di Valore!

È stato rilasciato l’Obiettivo Live Flash “Guanto di sfida definitivo 4”, un set di sfide da completare nel Torneo Live omonimo per ottenere carte UEFA Primetime, consumabili Evoluzione e pacchetti di alto livello. Hai 7 giorni per completare questo ricco obiettivo progressivo. I Premi Totali e Accumulativi. Completando tutte le sfide, riceverai: x1 UEFA Primetime UCL Simeone (86 OVR).. x1 UEFA Primetime UEL Hadjam (84 OVR).. Consumabile EVO Passaggio lungo+ (TOT max 84).. Consumabile EVO Difensore++ (DC max 86).. Pacchetti di alto livello (inclusi 85-87, 85-89 e 10 giocatori 83+).. 10.000 Crediti. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26 Obiettivo Live Flash: Guanto di Sfida Definitivo 4 – RTTK, EVO e Pacchetti di Valore!

