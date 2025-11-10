FBK e Krateo siglano la partnership per il cloud sostenibile e l’AI open-source

(Adnkronos) – La Fondazione Bruno Kessler (FBK), uno dei principali istituti di ricerca in Italia, e Krateo, startup innovativa di Verona sviluppatrice della piattaforma open-source Krateo PlatformOps, annunciano una partnership strategica triennale. La collaborazione è focalizzata sullo sviluppo di soluzioni tecnologiche d’avanguardia nei settori del cloud e dell’Intelligenza Artificiale (AI), con l'intento di contribuire attivamente . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

