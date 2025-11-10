Un momento di grande emozione ha chiuso la puntata di Storie Italiane, il programma di RaiUno condotto da Eleonora Daniele. La conduttrice ha voluto dedicare l’ultima parte della trasmissione a un tributo speciale per Peppe Vessicchio, il celebre direttore d’orchestra e musicista scomparso sabato scorso all’età di 69 anni. Un omaggio sentito, nel giorno dei funerali a Monte Sacro, il quartiere romano dove il Maestro viveva e dove la comunità si è stretta intorno alla sua famiglia. Durante la diretta, collegata proprio da Monte Sacro, è intervenuta la figlia Alessia Vessicchio. Profondamente commossa ma determinata, ha voluto esprimere la propria gratitudine per l’affetto ricevuto: “Io sono molto provata, però mi è sembrato giusto semplicemente dirvi grazie a nome di mia madre, di mia figlia, delle mie nipoti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Fatemi dire questa cosa”. Peppe Vessicchio, la figlia Alessia rompe il silenzio