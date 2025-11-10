Fatemi dire questa cosa Peppe Vessicchio la figlia Alessia rompe il silenzio
Un momento di grande emozione ha chiuso la puntata di Storie Italiane, il programma di RaiUno condotto da Eleonora Daniele. La conduttrice ha voluto dedicare l’ultima parte della trasmissione a un tributo speciale per Peppe Vessicchio, il celebre direttore d’orchestra e musicista scomparso sabato scorso all’età di 69 anni. Un omaggio sentito, nel giorno dei funerali a Monte Sacro, il quartiere romano dove il Maestro viveva e dove la comunità si è stretta intorno alla sua famiglia. Durante la diretta, collegata proprio da Monte Sacro, è intervenuta la figlia Alessia Vessicchio. Profondamente commossa ma determinata, ha voluto esprimere la propria gratitudine per l’affetto ricevuto: “Io sono molto provata, però mi è sembrato giusto semplicemente dirvi grazie a nome di mia madre, di mia figlia, delle mie nipoti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
