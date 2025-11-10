Farmaci cresce la spesa | gli italiani consumano quasi due dosi a testa al giorno

Repubblica.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Superati i 37 miliardi di euro. Aumentano i costi deelle medicine da banco. E tra i bambini dal 2016 è raddoppiato l’uso di psicofarmaci. 🔗 Leggi su Repubblica.it

farmaci cresce la spesa gli italiani consumano quasi due dosi a testa al giorno

© Repubblica.it - Farmaci, cresce la spesa: gli italiani consumano quasi due dosi a testa al giorno

Scopri altri approfondimenti

farmaci cresce spesa italianiFarmaci: quasi due dosi al dì a testa, cresce la spesa in Italia - Supera quota 10 mld di euro la spesa privata per i farmaci: dal caso equivalenti agli antidiabete, l'ultimo rapporto OsMed. fortuneita.com scrive

farmaci cresce spesa italianiFarmaci, cresce la spesa: gli italiani consumano quasi due dosi a testa al giorno - E tra i bambini dal 2016 è raddoppiato l’uso di psicofarmaci ... Segnala repubblica.it

Russo: “In Italia spesa pro capite in linea con la media europea e prezzi tra i più bassi” - “Il Rapporto OsMed ogni anno fornisce un quadro complessivo sull’uso dei farmaci in Italia – sottolinea il Direttore tecnico- Da quotidianosanita.it

Cerca Video su questo argomento: Farmaci Cresce Spesa Italiani