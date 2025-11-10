Fanano Miners sconfitta al debutto | Real Torino corsaro al Palaghiaccio

Modenatoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

É mancato solo il risultato (e un po’ di fortuna) nella splendida serata di sport che sabato a Fanano ha accompagnato l’atteso debutto dei Miners nel campionato amatoriale Libertas Fascia A di Hockey sul ghiaccio. Musica, esibizione di pattinaggio artistico tra un periodo di gara e l’altro. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

