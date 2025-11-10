Famosa tiktoker rapita e fucilata in piazza davanti a tutti | Uccisa perché raccontava troppo

Un silenzio agghiacciante è calato sulla polvere rossa del Sahel. Una giovane donna, con i suoi diciannove anni appena compiuti, è stata strappata alla sua quotidianità, ai suoi sogni e ai suoi novantamila seguaci che ogni giorno ne spiavano la vita attraverso un piccolo schermo. Era la voce spensierata della sua comunità, colei che con la sua telecamera raccontava la semplice e difficile esistenza in una regione tormentata. Giovedì è arrivata l’ombra: rapita da miliziani armati che l’accusavano di tradimento, di aver dato supporto a chi combatteva il loro giogo di terrore. Venerdì mattina, la breve parabola della sua esistenza si è conclusa in modo brutale e irrevocabile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

