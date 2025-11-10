Fabio Pirastu la musica oltre tutte le barriere | Suonare con i big è un onore

Pavia – I limiti sono fatti per essere superati. Fabio Pirastu, 46 anni, che da sempre convive con la Sma (amiotrofia muscolare spinale), una malattia genetica che non permette alla muscolatura di svilupparsi adeguatamente, ha fatto di questa frase il suo mantra. Presidente della sezione di Pavia della Uildm (Unione italiana lotta alla distrofia muscolare) qualche giorno fa a Treviso ha registrato con Saturnino Celani, dal 1991 bassista di Jovanotti, un brano per Lorenzo Jovanotti “Un raggio di sole”. «Sono momenti che non si dimenticano, perché la musica, quando è vera, unisce, parla, respira - ha detto Pirastu -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

