F1 promossi e bocciati GP Brasile 2025 Norris vicino alla Laurea Antonelli consegue la Maturità

Interlagos potrebbe essere ricordata come una delle tappe che hanno definitivamente indirizzato il Mondiale piloti 2025. Potrebbe, appunto, perché in questa stagione è sempre doveroso usare il condizionale. Cionondimeno, promossi e bocciati brasiliani non cambieranno. PROMOSSI. NORRIS Lando (McLaren) – E’ nei momenti critici che si vedono la vera forza e il vero spessore di una persona. Qui si parla di F1, dunque dell’abilità agonistica. Si constata, dunque, come il britannico stia dimostrando di essere un pilota degno del titolo iridato. Perfetto in Messico, perfetto in Brasile. Non sta costruendo solo il ruolo di Campione del Mondo, bensì anche la credibilità per esserlo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, promossi e bocciati GP Brasile 2025. Norris vicino alla Laurea, Antonelli consegue la Maturità

Contenuti che potrebbero interessarti

#Pagelle TV della Settimana Da The Traitors agli spezzatini Auditel, da Luciana Littizzetto a Netflix. Ecco tutti i promossi e i bocciati della settimana tv nelle pagelle di #DavideMaggio - facebook.com Vai su Facebook

Bilancio dei test di Valencia. Promossi e bocciati verso San Paolo ? @Mterryf1 #FE - X Vai su X

F1, promossi e bocciati GP Messico. Norris e Bearman, che weekend! Piastri nuovamente respinto - Terminato il festoso Gran Premio del Messico, che nonostante l’assenza di Checo Perez resta un evento folkloristico e pittoresco in virtù della sua ... Si legge su oasport.it

F1, Gp del Messico: dove vederlo in diretta tv e streaming - Una pole position che ha sì un forte messaggio in chiave Mondiale, ma che rischia di diventare un boomerang per Lando Norris. repubblica.it scrive

F1, orari GP Singapore: dove vederlo su Sky e Now in tv, streaming e repliche - Diciottesimo appuntamento stagionale per la F1 che è in pista sul circuito cittadino di Marina Bay per il Gran Premio di Singapore, da vivere in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K ... Lo riporta sport.sky.it