Ex postino scomparso a Gorizia da Google Earth una svolta per le indagini

Le immagini satellitari hanno permesso agli investigatori di scoprire che la zona del pozzo, dove sono stati trovati i resti dell'uomo, era stata coperta da una colata di cemento che non c'era prima del 2019. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ex postino scomparso a Gorizia, da Google Earth una svolta per le indagini

Ex postino scomparso, da Google Earth una svolta per le indagini. Gorizia, la zona del pozzo dove è stato trovato il corpo è stata coperta da una colata di cemento che non c'era prima del 2019. - facebook.com Vai su Facebook

Il giallo dell’ex postino scomparso da #Gorizia: nuovo sopralluogo questa mattina nel giardino della sua villa, dove sono stati ritrovati resti umani. Indagati per omicidio la compagna dell’uomo e il suo fratellastro. #Tg1 Lorenzo Santorelli - X Vai su X

Ex postino scomparso, da Google Earth una svolta per le indagini - Sarà l'autopsia a stabilire se i resti umani trovati venerdì, nel giardino della villetta di Sagrado (Gorizia), appartengano a Vito Mezzalira, l'ex postino scomparso nel luglio del 2019, all'età di 66 ... ansa.it scrive

Ex postino scomparso da 6 anni a Gorizia: trovati resti umani nel giardino della sua casa - Resti umani sono stati trovati nel giardino della villetta di Vito Mezzalira a Sagrado (Gorizia). Da fanpage.it

Ossa e brandelli di abiti sepolti nel giardino di casa del postino scomparso da sei anni, la compagna (che incassava la pensione) è accusata di omicidio - La donna era già sotto indagine per truffa, ma adesso le cose cambiano. Riporta today.it