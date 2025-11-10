Ex Milan Rui Costa rieletto presidente del Benfica | le sue parole

L'ex giocatore del Milan, Manuel Rui Costa, è stato rieletto presidente del Benfica dopo il suo primo mandato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Milan, Rui Costa rieletto presidente del Benfica: le sue parole

News recenti che potrebbero piacerti

POST-MAIGNAN: Scendono le quotazioni di Suzuki (costa troppo). #Milan #Calciomercato #Maignan #Atubolu #Caprile - facebook.com Vai su Facebook

Rui Costa confermato alla guida del Benfica: resterà presidente per i prossimi quattro anni, le sue prime parole - Rui Costa resta al timone del Benfica: mandato rinnovato per i prossimi quattro anni. Lo riporta calcionews24.com

Elezioni Benfica: Rui Costa vince e si conferma presidente del club - È stata una settimana importante quella scorsa per il Benfica che, ogni 4 anni come di consuetudine, ha visto andare in scena le elezioni per decidere chi sarebbe stato il nuovo ... milannews.it scrive

Benfica, Rui Costa rieletto presidente per i prossimi 4 anni - Rui Costa è stato rieletto presidente del Benfica nelle elezioni dell'8 novembre. Riporta gianlucadimarzio.com