EVOluzione 2026 Le aziende olearie italiane per partecipare all’evento dedicato all’olio evo di qualità possono candidarsi entro il 30 novembre

Lopinionista.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROMA – Sono aperte fino a domenica 30 novembre 2025, le iscrizioni per le aziende olearie italiane che intendono partecipare all’ottava edizione di Evoluzione, uno dei più importanti eventi italiani dedicati all’olio extravergine di oliva di qualità, in programma per lunedì 19 gennaio 2026 a Roma, presso il Salone delle Fontane – EUR. L’evento – un progetto di valorizzazione e promozione dell’olio e.v.o. di qualità pensato per gli operatori Ho.Re.Ca. e del turismo, per la stampa e per i professionisti dell’olio – sarà incentrato questo anno sul tema “Il futuro dell’olio extravergine di oliva” e sarà l’occasione per delineare, dopo anni di crisi produttive, le nuove prospettive per l’avvenire dell’olio e. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

evoluzione 2026 le aziende olearie italiane per partecipare all8217evento dedicato all8217olio evo di qualit224 possono candidarsi entro il 30 novembre

© Lopinionista.it - EVOluzione 2026. Le aziende olearie italiane per partecipare all’evento dedicato all’olio e.v.o. di qualità possono candidarsi entro il 30 novembre

Leggi anche questi approfondimenti

Top Employers Italia 2026, la classifica delle aziende dove si lavora meglio: quali sono - Ogni anno migliaia di lavoratori italiani esprimono la loro opinione su un tema che tocca da vicino la vita di tutti: quanto è davvero soddisfacente il proprio posto di lavoro? Scrive fanpage.it

Le 100 migliori aziende dove lavorare in Italia: la classifica delle Best Employers 2026 - Sul gradino più alto del podio ci va Lavazza, che arriva a conquistare un dieci, punteggio massimo. Segnala corriere.it

Best Employers 2026: la classifica delle 100 aziende dove si lavora meglio in Italia - A dirlo sono i numeri della nuova edizione di Italy’s Best Employers 2026, la classifica elaborata da Statista che misura la soddisfazione dei dipendenti nelle ... Scrive ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Evoluzione 2026 Aziende Olearie