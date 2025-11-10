EVOluzione 2026 Le aziende olearie italiane per partecipare all’evento dedicato all’olio evo di qualità possono candidarsi entro il 30 novembre

ROMA – Sono aperte fino a domenica 30 novembre 2025, le iscrizioni per le aziende olearie italiane che intendono partecipare all’ottava edizione di Evoluzione, uno dei più importanti eventi italiani dedicati all’olio extravergine di oliva di qualità, in programma per lunedì 19 gennaio 2026 a Roma, presso il Salone delle Fontane – EUR. L’evento – un progetto di valorizzazione e promozione dell’olio e.v.o. di qualità pensato per gli operatori Ho.Re.Ca. e del turismo, per la stampa e per i professionisti dell’olio – sarà incentrato questo anno sul tema “Il futuro dell’olio extravergine di oliva” e sarà l’occasione per delineare, dopo anni di crisi produttive, le nuove prospettive per l’avvenire dell’olio e. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - EVOluzione 2026. Le aziende olearie italiane per partecipare all’evento dedicato all’olio e.v.o. di qualità possono candidarsi entro il 30 novembre