Esperienza formativa e ambientale in Portogallo per gli studenti del liceo Vallone
GALATINA - Una settimana di apprendimento, confronto culturale e sostenibilità ambientale per la classe 2AQT del liceo scientifico e linguistico “Vallone” di Galatina. Il progetto eTwinning premiato con il National quality label.Si è appena conclusa un’esperienza che ha unito formazione, cultura. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
