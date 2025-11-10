Esonero Conte Napoli spunta la quota dei bookmakers! Idillio finito e tensione palpabile in casa partenopea

Esonero Conte Napoli, spunta la quota dei bookmakers! Idillio finito e tensione palpabile in casa partenopea, le agenzie di betting in allerta. Sembra passata un’eternità, ma solo pochi mesi fa Napoli celebrava l’idillio generato dalla conquista dello Scudetto con Antonio Conte. Oggi, quel rapporto idilliaco non solo si è incrinato, ma “se non è ai minimi termini poco ci manca”. La tensione è palpabile e le parole pronunciate dal tecnico al termine della sconfitta contro il Bologna (terminata 2-0) hanno il suono di una rottura imminente. Quella rimediata in Emilia è già la quinta sconfitta stagionale in soli tre mesi per gli azzurri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Esonero Conte Napoli, spunta la quota dei bookmakers! Idillio finito e tensione palpabile in casa partenopea

