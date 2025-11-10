Esonerato! Salta la panchina in Serie A adesso è ufficiale C’è già il nome del sostituto

La notizia che scuote il mondo del calcio è ufficiale: Ivan Juric non è più l’allenatore dell’Atalanta. La società bergamasca ha optato per la linea dura dell’esonero a seguito di una serie di risultati insoddisfacenti e di prestazioni che non hanno convinto né la dirigenza né, soprattutto, i tifosi. Al suo posto, la scelta è ricaduta su Raffaele Palladino, un nome giovane ma già in ascesa nel panorama tecnico italiano. La decisione è maturata dopo il clamoroso KO interno contro il Sassuolo, un tracollo inaspettato che ha fatto traboccare il vaso della pazienza, culminato nei sonori fischi del pubblico del Gewiss Stadium. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

