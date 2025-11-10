Esclusa dai contributi per lo spettacolo dal vivo la storica compagnia Tiberio Fiorilli ricorre al Tar | Costretti a sospendere nuove produzioni

Baritoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esclusa dai contributi del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo relativi al triennio 2025-2027, la storica compagnia barese Tiberio Fiorilli ha deciso di presentare ricorso al Tar del Lazio contro la decisione. Il provvedimento in questione riguarda il progetto Mare Nostrum, che la. 🔗 Leggi su Baritoday.it

