Esclusa dai contributi per lo spettacolo dal vivo la storica compagnia Tiberio Fiorilli ricorre al Tar | Costretti a sospendere nuove produzioni

Esclusa dai contributi del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo relativi al triennio 2025-2027, la storica compagnia barese Tiberio Fiorilli ha deciso di presentare ricorso al Tar del Lazio contro la decisione. Il provvedimento in questione riguarda il progetto Mare Nostrum, che la. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

A partire dal mese di ottobre 2025 è disponibile la "Carta Dedicata a te” anno 2025, una carta elettronica di pagamento nominativa prepagata rilasciata da Poste Italiane, destinata alle famiglie per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, esclusa qualsi - facebook.com Vai su Facebook

Esclusa dai contributi per lo spettacolo dal vivo, la storica compagnia Tiberio Fiorilli ricorre al Tar: "Costretti a sospendere produzioni" - La vicenda del gruppo barese che per oltre quarant’anni ha portato il teatro pugliese in tutta Italia e all’estero: la vicenda riguarda il progetto Mare Nostrum, dedicato al tema del mare come element ... Secondo baritoday.it

Puglia: contributi a sostegno attivita' spettacolo dal vivo triennio 2025-2027 -2- - Obiettivi della procedura sono la promozione delle attivita' teatrali, musicali, coreutiche, cinematografiche e audiovisive, dello spettacolo viaggiante e ci ... Lo riporta ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com

Spettacolo dal vivo, oltre 10 milioni e mezzo di euro per le periferie: i fondi anche per Reggio Calabria - ROMA Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha firmato il decreto che mette a disposizione oltre 10,5 milioni di euro per il sostegno delle attività di spettacolo dal vivo nelle aree periferiche ... Secondo corrieredellacalabria.it