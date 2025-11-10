Errani | Due anni incredibili ma ho ancora un sogno con Jasmine

Dopo le sfortunate Finals di Riad l'azzurra non vuole smettere: "Si può fare meglio anche se è difficile. Allenare Con Jas curo la tattica, per far crescere qualcuno da zero non sono pronta" . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Errani: "Due anni incredibili ma ho ancora un sogno con Jasmine"

Scopri altri approfondimenti

Marco Bortolotti ha salutato il tennis giocato senza clamore, ma con la consapevolezza di chi sa esattamente dove vuole andare. Dopo anni di esperienza sul circuito internazionale e successi nel doppio, il tennista emiliano ha deciso di voltare pagina, intrapr - facebook.com Vai su Facebook

Errani: "Due anni incredibili ma ho ancora un sogno con Jasmine" - Dopo le sfortunate Finals di Riad l'azzurra non vuole smettere: "Si può fare meglio anche se è difficile. gazzetta.it scrive

Errani e Paolini trionfano a Pechino per il secondo anno - 2, in un'ora e 34 minuti di partita, la giapponese Miyu Kato e l'ungherese Fanny Stollar, per la prima ... Come scrive ansa.it