Eroina un passato che ritorna | al Filodrammatici uno spettacolo contro l’oblio delle dipendenze

Ilpiacenza.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà uno spettacolo al Teatro Filodrammatici (giovedì 20 novembre alle ore 21) a ripercorrere a ritroso il drammatico fenomeno della droga raccontandolo con storie vissute e riportate alla luce dai podcast. Promosso da Teatro Gioco Vita in collaborazione con Fondazione La Ricerca, lo spettacolo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

