Ep707 – Scontro frontale a Bergamo 3 morti e un ferito grave – Manovra Giorgetti stoppa critiche | Massacrati ma siamo nel giusto
Scontro frontale a Bergamo, 3 morti e un ferito grave. L’incidente forse causato da un sorpasso avventato. Ancora sangue sulle strade, nel weekend morte anche una 18enne e una 36enne incinta. Manovra, Giorgetti stoppa critiche: “Massacrati, ma siamo nel giusto. Chi guadagna 45mila euro l’anno è ricco?”. Schlein: “La destra dimentica chi è ai margini, bisogna redistribuire le ricchezze”. Crisi del Napoli dopo la sconfitta contro il Bologna. I partenopei rischiano di perdere la propria identità. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
