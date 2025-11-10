Enrico Melozzi l’ultimo ricordo di Peppe Vessicchio a Sanremo | Tenevamo insieme la bacchetta
La notizia della scomparsa di Peppe Vessicchio, avvenuta l’8 novembre 2025, ha lasciato un dolore profondo nel mondo della musica italiana. Direttore d’orchestra amatissimo, volto indelebile del Festival di Sanremo, Vessicchio ha saputo unire tecnica e umanità come poche persone hanno saputo fare. Tra i tanti che lo hanno conosciuto e stimato, c’è Enrico Melozzi, musicista e direttore d’orchestra che negli ultimi anni aveva condiviso con lui il palco dell’Ariston. Nel ricordarlo, Melozzi ha fatto riferimento a quel Sanremo del 2023 in cui i due avevano diretto insieme, a quattro mani: un momento rimasto impresso nella memoria del pubblico e nella storia del festival. 🔗 Leggi su Dilei.it
Altre letture consigliate
“Con lui ho condiviso uno dei momenti più belli della mia carriera”, le parole di Melozzi in ricordo del maestro Vessicchio, scomparso a 69 anni. Enrico Melozzi - facebook.com Vai su Facebook
Abbiamo intervistato il maestro Enrico Melozzi che ha accolto con grande dolore la notizia della scomparsa di Beppe #Vessicchio - X Vai su X
Enrico Melozzi, l’ultimo ricordo di Peppe Vessicchio a Sanremo: “Tenevamo insieme la bacchetta” - Peppe Vessicchio, scomparso a 69 anni, rivive nelle parole di Enrico Melozzi: un ricordo a quattro mani dal “Festival di Sanremo 2023” ... dilei.it scrive
Enrico Melozzi: «Chiesi a Peppe Vessicchio di dirigere insieme una canzone a Sanremo, fu un successo incredibile» - Di loro insieme ricorda il Festival di Sanremo 2023 condotto da Amadeus, quando hanno ... Come scrive msn.com
L’ultima direzione di Peppe Vessicchio, il ricordo di Melozzi: «Una follia bellissima» - In un’intervista rilasciata a Repubblica, Enrico Melozzi ha raccontato con tono affettuoso e malinconico ... Come scrive msn.com