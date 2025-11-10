Enrico Melozzi l’ultimo ricordo di Peppe Vessicchio a Sanremo | Tenevamo insieme la bacchetta

La notizia della scomparsa di Peppe Vessicchio, avvenuta l’8 novembre 2025, ha lasciato un dolore profondo nel mondo della musica italiana. Direttore d’orchestra amatissimo, volto indelebile del Festival di Sanremo, Vessicchio ha saputo unire tecnica e umanità come poche persone hanno saputo fare. Tra i tanti che lo hanno conosciuto e stimato, c’è Enrico Melozzi, musicista e direttore d’orchestra che negli ultimi anni aveva condiviso con lui il palco dell’Ariston. Nel ricordarlo, Melozzi ha fatto riferimento a quel Sanremo del 2023 in cui i due avevano diretto insieme, a quattro mani: un momento rimasto impresso nella memoria del pubblico e nella storia del festival. 🔗 Leggi su Dilei.it

