Ennesimo brutto incidente su via Palianese due feriti dopo un frontale

Il tratto della via Palianese Sud, in località La Selva di Paliano, si conferma tragicamente come uno dei punti più pericolosi della viabilità nel nord della Ciociaria. L'ultimo, violento, scontro frontale avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica ha coinvolto una Renault Clio e una Peugeot e due. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Ennesimo brutto episodio all'interno del pronto soccorso a San Fermo. - facebook.com Vai su Facebook

Pur di regalare alla Serie A un tabellino che non recitasse l'ennesimo 0-0 hai avuto la magnanimità di prenderne 2 dopo essere andato in vantaggio al primo tempo. Quanto cazzo sei umano, Max. - X Vai su X

Osimo, l’ennesimo incidente in via Ancona riaccende la polemica sulla viabilità - Un automobilista alla guida di una Punto, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale, mentre viaggiava da Osimo in direzione Ancona l’altra sera, ha tagliato la rotatoria ... Riporta msn.com

Vomero, ennesimo incidente tra auto e scooter: “Serve un intervento urgente a via Merliani” - Ancora un incidente tra un’auto e uno scooter all’incrocio tra via De Mura e via Giovanni Merliani, nel cuore del Vomero. Segnala fanpage.it

Mugnano, incidente in via De Curtis: auto si ribalta dopo lo scontro con un furgone - Una vettura si è scontrata con un furgone all’altezza di uno degli incroci della via finendo poi per ribaltarsi al ... Si legge su ilmattino.it