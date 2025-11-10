Eni celebra 30 anni di quotazione al Nyse Descalzi | Grazie a strategia risultati importanti

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - Eni ha celebrato oggi presso la sede del New York Stock Exchange (Nyse) il trentesimo anno di quotazione negli Stati Uniti, alla presenza dell'Amministratore delegato, Claudio Descalzi, e del top management di Eni. In occasione dell'evento, l'Ad di Eni ha fatto il punto con la comunità finanziaria statunitense sull'avanzamento della strategia distintiva della società, che fa leva sui propri punti di forza competitivi nel contesto di un mercato energetico in rapida evoluzione, sviluppando un portafoglio di attività consolidate, nuove ed emergenti che generano una crescita altamente competitiva e rendimenti attrattivi per gli azionisti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

