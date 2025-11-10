energia agsm aim acquista gruppo global power

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - Agsm Aim Energia, società del Gruppo Agsm Aim, annuncia il perfezionamento dell'operazione di acquisizione del Gruppo Global Power (Global Power S.p.A. e Global Power Plus S.r.l.) da Vittoria Srl. Il Gruppo Global Power è attivo nella vendita di energia elettrica e gas, con circa 50.000 punti di fornitura su tutto il territorio italiano. Global Power è un operatore storico nel settore energetico italiano, che opera dal 2004 con una forte presenza nella Pubblica Amministrazione – oltre 1.000 Comuni serviti in tutta Italia –, nel mercato reselling e nel retail con un'offerta dedicata anche a privati e pmi attraverso la società controllata Global Power Plus. 🔗 Leggi su Iltempo.it

