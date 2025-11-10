Emergenza furti controlli rafforzati in tutto il Camposampierese
Ha preso il via la scorsa settimana l'operazione della Polizia Locale della Federazione per contrastare il fenomeno dei reati predatori nell'alta padovana. Un piano di controlli straordinari che ha interessato tutti i dieci Comuni dell'ente federato, con pattuglie impegnate quotidianamente nelle. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
