Emergenza ambulanze bloccate | almeno 11 mezzi fermi per recuperare le barelle al San Martino

Genovatoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È di nuovo emergenza per le ambulanze bloccate fuori dagli ospedali: verso l'ora di pranzo di lunedì erano almeno undici al San Martino, un numero destinato ad aumentare.Le ambulanze sono, nuovamente, in attesa di poter recuperare le barelle, con i pronto soccorso che non le restituiscono perché. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

