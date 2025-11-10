emergency in piazza per la pace

Pistoia torna a fare rumore per la pace. Sabato pomeriggio, all’ulivo della pace di piazza Gavinana, epicentro delle proteste e delle manifestazioni pro Palestina cittadine e rinominata non a caso piazza Gaza, Emergency ha organizzato una protesta "rumorosa" per la pace. Tra fischietti, tamburi, battiti di mani e chiavi agitate (simbolo della Nakba, la catastrofe per i palestinesi, ovvero l’esodo dalle loro case nel 1948) in piazza si sono riunite decine di persone per fare nuovamente rumore a favore dei popoli martoriati dalla guerra. Davanti ai presenti i volontari di Emergency hanno letto le testimonianze dei medici impegnati in Sudan e nella Striscia, che descrivono i tempi terribili che quei popoli e quei paesi stanno vivendo, dalla penuria di medicinali e cure, alla mancanza di cibo e acqua fino alla paura delle operazioni militari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

