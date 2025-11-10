Emergency in piazza per la pace
Pistoia torna a fare rumore per la pace. Sabato pomeriggio, all’ulivo della pace di piazza Gavinana, epicentro delle proteste e delle manifestazioni pro Palestina cittadine e rinominata non a caso piazza Gaza, Emergency ha organizzato una protesta "rumorosa" per la pace. Tra fischietti, tamburi, battiti di mani e chiavi agitate (simbolo della Nakba, la catastrofe per i palestinesi, ovvero l’esodo dalle loro case nel 1948) in piazza si sono riunite decine di persone per fare nuovamente rumore a favore dei popoli martoriati dalla guerra. Davanti ai presenti i volontari di Emergency hanno letto le testimonianze dei medici impegnati in Sudan e nella Striscia, che descrivono i tempi terribili che quei popoli e quei paesi stanno vivendo, dalla penuria di medicinali e cure, alla mancanza di cibo e acqua fino alla paura delle operazioni militari. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Grazie a chi ha fatto rumore contro la guerra durante il sit-in rumoroso! Ieri in Piazza Castello, a Torino, noi volontari di EMERGENCY, abbiamo alzato le voci e i cuori per trasformare uno spazio di guerra - il monumento a Emanuele Filiberto Duca d'Aosta, - facebook.com Vai su Facebook
Emergency in piazza per la pace - Sabato pomeriggio, all’ulivo della pace di piazza Gavinana, epicentro delle proteste ... Riporta msn.com
Flash mob di Emergency per chiedere la pace: “L’Italia ripudia la guerra” - “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”. Si legge su ravennawebtv.it
Faenza fa rumore per la pace: sit-in di EMERGENCY in Piazza della Libertà sabato 8 novembre - Cinque minuti di rumore per ricordare che la pace non è un’utopia ma una scelta collettiva. Da ravennanotizie.it