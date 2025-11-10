Elodie in lacrime ferma il concerto | Non riesco a cantare
Prima la scelta di interrompersi, poi le lacrime. Elodie ha sorpreso tutti durante il suo ultimo concerto, svelando ai fan di aver avuto un abbassamento di voce e di fare fatica a cantare. Una situazione che l’avrebbe portata a sentirsi in colpa nei confronti del pubblico. Elodie in lacrime al concerto. Ma cosa è accaduto di preciso? Elodie si stava esibendo sul palco di Eboli, al Pala Sele, in una delle tappe più attese del suo tour. La cantante romana si è improvvisamente fermata, durante il concerto, svelando di aver avuto un abbassamento di voce. “Devo dirvi una cosa: oggi pomeriggio ho avuto un abbassamento di voce e quindi sto facendo molta fatica a cantare, mi dispiace – ha confessato, con la consueta sincerità che la contraddistingue -. 🔗 Leggi su Dilei.it
