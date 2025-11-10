Elle fanning annuncia aggiornamenti importanti sulla produzione di the hunger games sunrise on the reaping

anticipazioni e dettagli sul film “the hunger games: sunrise on the reaping”. In vista dell’uscita prevista per il 20 novembre 2026, il film “The Hunger Games: Sunrise on the Reaping” sta generando grande interesse tra i fan della saga. Diretto da Francis Lawrence e scritto da Billy Ray, questa pellicola rappresenta il prequel della famosa quadrilogia, inserendosi temporaneamente 24 anni prima degli eventi del primo film. La narrazione si concentra sulla giovinezza di personaggi che diventeranno iconici, tra cui Haymitch Abernathy, con un cast di alto livello che include attori e attrici di grande esperienza. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Elle fanning annuncia aggiornamenti importanti sulla produzione di the hunger games sunrise on the reaping

