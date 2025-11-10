Elkann sicuro | Spalletti deve portare la Juventus a vincere oggi l’obiettivo…

Inter News 24 Le parole di John Elkann, proprietario della Juventus, sugli obiettivi ed il futuro del club bianconero con Spalletti. Tutti i dettagli. John Elkann ha parlato a margine della presentazione della partnerhip del gruppo auto con Milano Cortina degli obiettivi della Juve. SPALLETTI ALLA JUVE – Oggi è importante che la Juventus vinca e un allenatore come Spalletti, con la sua esperienza, deve portarla a vincere. Che è quello che tutti i tifosi si aspettano. FUTURO JUVE – Il rapporto della mia famiglia con la Juve è il più duraturo che esiste nel mondo. il nostro rapporto con la Juventus è determinante, nasce dal mio bisnonno, è stato un rapporto forte. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Elkann sicuro: «Spalletti deve portare la Juventus a vincere, oggi l’obiettivo…»

Scopri altri approfondimenti

Pensavamo che stessimo raschiando il fondo del barile ma poi abbiamo letto le parole di John Elkann nei confronti dei piloti Ferrari, “rei”, a suo dire, di pensare più a loro stessi anziché al bene della squadra. Una SF-25 nata non male, ma peggio, che ha arra - facebook.com Vai su Facebook

Juve, Elkann: 'Un allenatore esperto come Spalletti deve portare questa squadra a vincere' - In occasione della presentazione della partnership tra Stellantis e la Fondazione Milano Cortina, il CEO di Exor John Elkann è tornato a parlare della Juventus, sottolineando come il club bianconero ... Scrive it.blastingnews.com

John Elkann: “Spalletti deve portare trofei. Siamo aperti a nuovi investitori, l’importante è che…” - John Elkann, proprietario della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti i temi d'attualità in casa bianconera all'evento di inaugurazione ... Come scrive news-sports.it

Elkann: “Spalletti deve portare la squadra alla vittoria. Aperti a chi abbia interesse nella Juventus” - John Elkann è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare del momento della Juventus e del prosieguo della stagione ... Segnala gianlucadimarzio.com